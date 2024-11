Sangiovese, in alto i calici: "Raccolta soddisfacente"

Per il territorio di Predappio, la vendemmia si è conclusa con ottimi auspici per la produzione di Sangiovese. Precisa Stefano Berti, presidente dell’associazione Terre di Predappio: "Quest’anno la vendemmia è andata bene e la produzione del Sangiovese si preannuncia, in generale, di buona qualità. In alcuni casi, sarà di qualità addirittura eccellente. Anche in termini di quantità, i risultati sono positivi. È stata una raccolta precoce, ma è anche durata molto a lungo. È vero che il Sangiovese deve affinarsi e maturare con un percorso lungo, ma le premesse sono buone. L’unico discrimine nel periodo della raccolta è stato l’evento alluvionale di metà settembre, ma ci aspettiamo vini di buona qualità". Terre di Predappio è un’associazione che riunisce una decina di aziende produttrici di Sangiovese, con lo scopo di incentivare la cultura e la conoscenza di questa solida tradizione vinicola. Il comune di Predappio e aree limitrofi di Forlì, Meldola, Civitella e Galeata, rientra nella zona delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata ‘Romagna-Sottozona di Predappio’. Dei circa 678 ettari votati a Sangiovese nell’intera sottozona, 242 si trovano nel comune di Predappio, con oltre 20 aziende che producono 1.794 ettolitri di Romagna Doc Sangiovese Predappio imbottigliati nel 2023 (sul totale di 4.224 ettolitri di Sangiovese imbottigliati nelle 16 sottozone romagnole), con un primato: la sottozona di Predappio è la prima per numero di bottiglie prodotte ed tra le più storiche in Romagna.

Commenta ancora Berti: "Il territorio predappiese è da sempre sinonimo di Sangiovese, minerale, longevo, vigoroso nel temperamento tannico e poco incline al frutto giovanile. Vista però l’eterogeneità di quote e terreni, le caratteristiche dei vini presentano anche delle peculiarità: meno austeri, più avvolgenti al gusto e intensi nel frutto quelli di Rocca delle Caminate; vini che esibiscono calore, ruvidezza tannica e un tono amarognolo quelli di Fiumana, mentre l’area di Predappio e Predappio Alta è caratterizzata da un Sangiovese che assume un carattere minerale singolare, per certi verso quasi nebbioleggiante, una struttura solida, pastosa e adatta ad un buon invecchiamento".

Quinto Cappelli