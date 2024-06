Scuola Studenti protagonisti (ieri e oggi)

Gli ultimi giorni di scuola sono stati il momento, per tanti studenti forlivesi, di raccogliere i frutti dei tanti progetti ai quali hanno partecipato nei mesi scorsi. Pensiamo, ad esempio, ‘Crei-amo la startup’, il progetto promosso dai giovani imprenditori di Confindustria insieme all’ufficio scolastico regionale e all’associazione Giovani per l’Unesco. Cento studenti di scuole superiori dell’Emilia-Romagna hanno presentato i loro progetti per dare vita a startup innovative, scoprendo l’esperienza del fare impresa. Tra le scuole vincitrici c’è anche l’istituto Itis Marconi di Forlì, con la startup Itinery: una piattaforma che consente di progettare itinerari personalizzati di viaggio tramite le esperienze di altri viaggiatori.

Anche quest’anno Cna Forlì-Cesena ha scelto una premiazione itinerante attraverso diverse scuole per concludere in bellezza il contest per le scuole medie ‘Diventa ambasciatore del green’. Ad aggiudicarsi il primo premio è stata la classe 3ª C dell’istituto comprensivo Rosetti di Forlimpopoli che ha realizzato ‘Il Gioco dell’Eco’; a pari merito al secondo posto, la 3ª E della scuola media Mercuriale (Romiti) e la 3ª B dell’istituto Camelia Matatia (San Martino in Strada). Entrambe le classi si sono piazzate sul secondo gradino del podio, mentre la classe 3ª A dell’istituto comprensivo Tecla Baldoni, plesso ‘Caterina Sforza’ di Forlì, si è aggiudicata il terzo posto.

Se per gli studenti di oggi l’ultima campanella prima delle vacanze estive ha già suonato qualche giorno fa, per gli studenti di ieri ogni occasione è buona per ritrovarsi e festeggiare una lunga amicizia nata tra i banchi. A 30 anni dal diploma si sono ritrovati i compagni della 5ª B dell’Itc Matteucci. Al momento conviviale erano presenti (in ordine alfabetico, come sul registro di classe): Emanuele Bartoletti, Daniela Boschi, Monica Bovicelli, Rafaella Brasini, Patrizia Calcina, Alberta Caminati, Giampaolo Camporesi, Antonio Del Bono, Andrea Gardella, Marta Mambelli, Roberto Mambelli, Giorgia Santarelli, Silvia Sedioli, Barbara Severi, Giovanni Spazzoli, Roberto Tassi e Silvia Valmori.