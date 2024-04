Scuole ‘La Nave’, raccolta fondi

La cooperativa sociale Tonino Setola ha lanciato una campagna di crowdfunding dedicata alla memoria di don Lino Andrini, scomparso 20 anni fa, volta a sostenere le scuole ‘La Nave’ di via Pacchioni a Coriano. L’iniziativa si propone ad ampliare l’offerta di borse di studio per famiglie e studenti. È possibile contribuire alla campagna attraverso il sito web dedicato entro il 14 maggio. Si tratta di una raccolta fondi di tipo "o tutto o niente", il che significa che se il progetto non raggiungerà il budget il denaro verrà restituito ai sostenitori.

Link della campagna: https://www.ideaginger.it/progetti/dona-una-borsa-di-studio-sostieni-la-liberta-di-educazione.html