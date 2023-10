Sedicicorto si scalda. Ecco il programma

Ha fatto il pieno il primo weekend di Sedicicorto che ha segnato una grande partecipazione di pubblico. In particolare, sabato, una gremita Sala San Luigi ha accolto con un sentito applauso lo ‘Studio per uno spettacolo teatrale: Fango’ di Marco Cortesi e Mara Moschini, che hanno portato sul palco 2 delle 10 testimonianze – raccolte tra le oltre 100 arrivate dai sopravvissuti al tragico evento – che andranno a comporre non solo la loro prossima pièce teatrale, ma che saranno anche oggetto di un podcast e di un documentario tv da lanciare in occasione del primo anniversario dall’alluvione.

Anche questa settimana Sedicicorto propone un grande numero di proiezioni ed eventi, con una programmazione che partirà dalle 18 con una ricca selezione prevista per le sezioni Animalab, Cortitalia e Movie. Questa sera, per la sezione Animalab e in proiezione alle 18, da non perdere il film 7 Lbs 8 Oz (7 Libbre 8 Once), ultimo lavoro in stop motion dell’animatrice sino-americana Yoo Lee che, con il pretesto del trasferimento di una giovane madre in un quartiere del New Jersey, punta a raccontare il valore della comunità nel sentirsi accolti.

Domani, sempre per la sezione Animalab e con proiezione alle 18, l’imperdibile occasione di vedere il pluripremiato Ice Merchants del portoghese João Gonzalez, toccante storia animata di un padre e di un figlio che, ogni giorno, devono affrontare un lungo viaggio per andare a vendere il ghiaccio di loro produzione, in un mondo in cui l’inquinamento sta rendendo tutto più difficile. Il film era tra i nominati per il Premio Oscar al Miglior Cortometraggio di Animazione quest’anno.

Nella serata di domani, inoltre, è prevista la proiezione, all’interno della sezione Cortitalia, del cortometraggio dal titolo ’Estasi’ di Domenico Laddaga, che vede protagonista un’intensa Mila Damato, giovane attrice che raggiungerà Forlì il 14 ottobre per ritirare, nel corso della cerimonia di premiazione, proprio a Sedicicorto Forlì International Film Festival il Premio Generazione G tributato dal Festival ad un promettente interprete esordiente.

Ad accompagnare le proiezioni serali, questa sera torna Enrico Gaudenzi che con il suo ‘Il centenario’ analizzerà insieme al pubblico di Sedicicorto il ruolo nella storia del cinema di ‘Il grido dell’aquila’ di Mario Volpe, primo film di stampo propagandistico dell’epoca fascista, e ‘La sorridente signora Beudet’ diretto da Germaine Dulac e considerato il primo esempio di cinema femminista e sperimentale. Sul sito web del Festival è possibile visionare la selezione ufficiale e il programma completo.