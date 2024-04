’Semi Piaci’: mostra mercato a San Ruffillo

Sabato 4 e domenica 5 maggio torna all’agriresort Corte San Ruffillo di Dovadola l’evento ‘Semi Piaci - idee verdi in fermento’, weekend all’insegna della natura e del gusto. Si tratta di una mostra mercato ad ingresso libero, con oltre 30 espositori di Piante, fiori, gioielli, ceramica, tessuti dipinti a mano, eccellenze gastronomiche. Ci saranno anche laboratori, concerti, conferenze e molto altro. Tanti gli eventi: conferenze sul paesaggio, lezioni di yoga, tai-chi, esperienze emozionali, con la musica dal vivo delle piante, o l’aperitivo vegano. Tra gli eventi da non perdere il market artigianale, a ingresso gratuito, con oltre 30 protagonisti, aperto sabato 4 (ore 15-20) e domenica 5 (10-20). Saranno presenti anche proposte enogastronomiche con prodotti di Corte San Ruffilloe del forno Nel Nome del Pane. Inoltre, sabato 4 dalle 18 alle 21, si terrà l’aperitivo ‘Gin&Green’, con il Gin Falterona e lo street food vegetale a cura di Nicoletta Donini. Seguirà il concerto di Plants Play: tramite due sensori posizionati sulle foglie, le variazioni elettriche delle piante verranno convertite in note musicali (calice di vino + concerto: 30 euro a persona, posti limitati).

Domenica 5 si segnala la conferenza ‘Il Progetto Implicito. Arte, paesaggio e turismo nella costruzione territoriale di Lanzarote’ con l’architetto Antonio Zamora Cabrera. Ingresso libero. A seguire, dalle 19 alle 21, apericena a buffet con calice di Corte San Ruffillo per concludere il weekend al tramonto, 25 euro a persona con prenotazione obbligatoria. Dalle 19, inizierà anche il concerto ‘Semi di Musica’, a ingresso gratuito e aperto a tutti, con musica celtica e medievale, con il trio della Pink Orchestra: Barbara Gurioli, flauto traverso; Letizia Fabbri, arpa celtica; Alessandra Bassetti, tastiera, percussioni, salterio. Commenta Sara Vespignani, titolare di Corte San Ruffillo: "Ci saranno arte, gastronomia, artigianato, esperienze per esaltare la natura e per riflettere sul benessere, sia del singolo che dell’ambiente, cercando nuove ispirazioni per un domani più sostenibile. La seconda edizione ha un programma più ricco della prima, con l’obiettivo di creare un luogo di incontro, dare visibilità a piccoli produttori locali e artigiani, valorizzando il nostro territorio e tutte le sue risorse. ’Semi Piaci’ è uno spazio, dove trascorrere due giornate all’insegna del buon cibo, della creatività e della sostenibilità. La grande innovazione di quest’anno è il concerto di Plants Play. Grazie a questa tecnologia potrò realizzare un mio desiderio: ascoltare la voce degli alberi secolari che circondano Corte San Ruffillo, un’esperienza unica e irripetibile" (info: 348.9404101 e info@cortesanruffillo.it e www.cortesanruffillo.it).

Quinto Cappelli