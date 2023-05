’Semi Piaci’: natura e benessere nel weekend a Corte San Ruffillo

di Quinto Cappelli

Domani e dopodomani Corte San Ruffillo di Dovadola ospiterà l’evento ‘Semi Piaci’, idee verdi in fermento, organizzato dall’omonimo agriresort, con il patrocinio del Comune di Dovadola, e in collaborazione con Bosco Forlì e il Forno Nel Nome del Pane di Dovadola. Spiega Sara Vespignani, titolare della struttura: "L’evento ospiterà una mostra mercato ad ingresso libero, con laboratori per grandi e piccini, live show, conferenze e workshop. Arte, gastronomia, artigianato, esperienze per esaltare la natura e per riflettere sul benessere, sia del singolo sia dell’ambiente, cercando nuove ispirazioni per un domani più sostenibile". Saranno presenti tante realtà locali di produttori, artigiani e artisti, che si incontrano nel verde dello splendido agriresort di Dovadola, per un totale di 26 espositori.

Aggiunge Vespignani: "Piante, fiori, gioielli, ceramica, tessuti dipinti a mano, eccellenze gastronomiche, tanti saranno gli espositori, che potranno raccontare la propria storia di persona con la passione che merita. Tanti saranno anche gli eventi: dalle conferenze sul paesaggio, alle lezioni di yoga, alle esperienze emozionali con la musica dal vivo, fino al volo delle farfalle e ai live show, per un totale di una quindicina di interventi di esperti dei vari settori. In risalto anche la parte gastronomica, con possibilità di assaggiare i prodotti di Corte San Ruffillo sposati al pane del Forno Nel Nome del Pane, o i vini della nostra cantina che accompagneranno una cena condotta dalle sapienti mani dello chef Andrea Giacchini di Essentia". La domenica ci sarà il ‘Flower brunc proposto dagli chef del locale, mentre il weekend terminerà con un frizzante Apericena attendendo l’evento musicale di chiusura (info e prenotazione 0543.934674 e 348.9404101). Conclude Sara Vespignani: "Si tratta di un evento molto importante e innovativo, all’insegna di natura e benessere, specialmente per riprendersi da tre anni di pandemia". La location, nel verde della primavera e nel tripudio dei fiori di maggio, costituisce l’ideale per un weekend di relax.