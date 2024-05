Serena Bortone presenta il suo ultimo romanzo

Nelle scorse settimane si è parlato molto della giornalista Serena Bortone, ma il suo nome non è collegato solo al discussissimo ‘caso Scurati’: proprio in questi giorni, infatti, è uscito il romanzo della conduttrice del programma in onda su Rai 3 ‘Chesarà’. Il libro, dal titolo ‘A te vicino così dolce’ (Rizzoli), sarà presentato questo pomeriggio alle 18, presso la libreria Mondadori del Mega Forlì, in Corso della Repubblica. Con lei dialoga Corrado Ravaioli.

Bortone ha scelto di sviluppare un racconto ambientato che parla di un’epoca e di una generazione che si scopre libera e irrimediabilmente ingenua, in romanzo tenero e avvincente sull’amicizia e su quanto siamo disposti a farci ingannare dall’amore. Siamo nella Roma di fine anni Ottanta, in quello che sembra un mondo molto diverso da quello attuale, nonostante sia avvenuto ’appena ieri’: internet non c’era ancora e le informazioni transitavano solo attraverso le chiacchiere o i libri e per gli adolescenti capire come funzionava la sessualità non era semplice, al punto che ci si fidava di un’amica che si proclamava più esperta, o di un giornaletto pornografico consultato di nascosto.

Serena e Vittoria, le protagoniste del romanzo, sono inseparabili, condividono tutto dall’infanzia: versioni di greco e discoteche, fughe in motorino dal liceo prestigioso del quartiere Trieste di Roma e brividi di libertà vissuti durante i tanto attesi soggiorni studio a Londra.

Per entrambe, l’amicizia reciproca rappresenta salvezza e supporto rispetto al senso di inadeguatezza verso una società soffocante. Vittoria appare la più sicura e reattiva, mentre Serena la più analitica e cerebrale. Nel corso dell’estate, nella vita di Vittoria compare Paolo, i due si innamorano, ma non tutto della loro storia è trasparente, anzi: il ragazzo ha molti segreti da nascondere. Sarà Serena ad avere il compito difficile di scoprire tutta la verità sul suo conto, in una contrapposizione tra vittime e carnefici che scardinerà ogni certezza.

Tra complicità, tradimenti, colpi di scena e traumi, ’A te vicino così dolce’ è un romanzo tenero e avvincente, ma anche doloroso e pieno di coraggio, su quanto siamo disposti a farci ingannare in nome di quel tanto vagheggiato amore con la a maiuscola.

I posti in sala sono limitati, perciò è necessaria la prenotazione per i posti a sedere (telefono 0543 034974, whatsapp 345 9415967, libreriamondadori@megaforli.com).