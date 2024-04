Si è spento Gilberto Noletti. Giocò nel Milan di Rivera e Lodetti

Addio a Gilberto Noletti. Si è spento ieri a Forlì, a 83 anni, dove abitava da 40 anni. Il difensore 83enne che negli anni Sessanta aveva militato in serie A in sette campionati con le maglie di Juventus e, soprattutto, col rossonero del Milan totalizzando 89 gettoni, con tre reti, nella massima categoria.

Nel palmares del terzino lombardo la vittoria della Coppa Italia 1966/67 quando il Milan s’impose in finale per 1-0 sul Padova grazie a compagni di squadra del calibro di Gianni Rivera, Giovanni Lodetti, Amarildo e Giovanni Trapattoni, al quale lo ha legato una fraterna amicizia e col quale condivideva i natali a Cusano Milanino.

La sua stagione più prolifica fu il ’65-’66, quando Noletti giocò 27 partite, segnando pure un gol e dimostrando di essere un difensore solido e affidabile, in grado di contribuire sia in fase difensiva che in fase offensiva.

Tra i suoi allenatori anche Nils Liedholm.

Nel suo palmares le vittorie di due edizioni del Torneo di Viareggio col Milan (1959 e 1960) e, per due volte dei Giochi del Mediterraneo con la Nazionale Under 21 nel 1959 e 1963. In azzurro Noletti aveva avuto l’onore di partecipare alle Olimpiadi di Roma, nel 1960, che l’Under 21 azzurra chiuse al quarto posto.

In campo sino a metà degli anni Settanta Noletti il terzino aveva continuato la lunga carriera tra serie B e serie C con Lecco, Sorrento, Casertana e Grosseto, dove realizzò anche quatto gol tutti su rigore. Dopo avere appeso le scarpe al chiodo Noletti per un periodo fece il direttore sportivo del Grosseto.

Gilberto Noletti si era quindi trasferito a Forlì dove aveva lavorato per una ditta di elettrodomestici.