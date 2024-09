Simone Valmori domani presenta il suo libro

Domani alle 18, presso la libreria Mondadori del Mega Forlì è in programma l’incontro con Simone Valmori, che presenta il libro ‘Il figlio di Leonardo. Il segreto di Caterina Sforza torna a macchiarsi di sangue’ (Mursia editore). Dialoga con l’autore Mauro Ziani. Valmori nasce e vive a Forlì; laureato in Economia di internet, opera in ambito educativo come professionista del fundraising e della comunicazione. Impegnato nella valorizzazione del suo territorio, attualmente è presidente del Museo Interreligioso di Bertinoro.