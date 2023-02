Sinistra e destra qui si uniscono: al via un’unica raccolta firme

A Meldola parte domani la raccolta unitaria delle firme per il ripristino dell’auto medicalizzata Mike 42 di Meldola: mentre altrove ci si divide, domani dalle 9 alle 13 sotto il loggiato comunale (si replica martedì) centrosinistra e centrodestra si riconoscono in un unico documento. Questa mossa nasce dal fatto che nel consiglio di lunedì maggioranza e opposizione si sono riconosciute in un unico ordine del giorno. A presentarlo era stato il gruppo ‘Idee per Meldola’, che sostiene la maggioranza di centrosinistra e il sindaco Roberto Cavallucci, che in questa battaglia si è anche dimesso dalla presidenza della conferenza socio-sanitaria romagnola. "Siamo molto soddisfatti", scrive il capogruppo Andrea Cuni.