Sistema fognario da rifare, partiti i lavori a Meldola

Nuovi cantieri a Meldola. Sono in fase di completamento i lavori di ricostruzione dell’attraversamento del rio Fracasso completamente danneggiato dalle piogge del maggio scorso. Dopo le operazioni di asportazione del vecchio condotto i lavori sono proseguiti con la posa di elementi in cemento armato portante capaci di far defluire le acque del rio a valle ed al contempo di consentire sulla nuova sede stradale il transito dei mezzi in sicurezza; sono state poi realizzate due travi di bordo su cui saranno montati i guardrail a protezione del tratto nel quale è presente il corso d’acqua.

"La strada Gennarina-Para è stata provvisoriamente riaperta – precisano il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini – ma nella prossima settimana si prevede una nuova chiusura per completare i lavori. Ringraziamo i dipendenti comunali, i tecnici e l’impresa per questo intervento molto importante per i residenti e per le imprese servite dalla strada Gennarina-Para". Nei giorni scorsi inoltre sono iniziati importanti lavori di pulizia delle fogne di via Volta. L’intervento, coordinato dal Comune, prevede il ripristino dell’efficienza del sistema fognario nell’incrocio tra via Volta e via Roma (ex Strada Provinciale n. 4 del Bidente) che, in caso di abbondanti piogge, viene continuamente allagato. I lavori consistono nella pulizia dei condotti fognari e nella manutenzione straordinaria dell’impianto di sollevamento. "Siamo soddisfatti – concludono sindaco e assessore – per questo intervento che, seppur con qualche disagio temporaneo, consentirà un regolare deflusso delle acque meteoriche e aumenterà la sicurezza della circolazione stradale".

Oscar Bandini