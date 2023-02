"Smaltire i rifiuti in modo corretto"

Alea Ambiente è la realtà che, in città, si occupa dello smaltimento dei rifiuti e che ha introdotto il porta a porta nell’area urbana e nella maggior parte dei paesi del comprensorio. La sua è una politica che opera in una chiave di economia circolare e sostenibilità. Tutti temi, questi, che sono tradizionalmente molto cari agli studenti che partecipano a Cronisti in classe, i quali scelgono di sviscerarli nei loro elaborati, complici, forse, anche i molti progetti portati avanti da Alea per sensibilizzare i giovanissimi agli argomenti all’ambiente.

"La nostra partecipazione ai Campionati di Giornalismo – afferma Simona Buda, presidente Alea Ambiente – si inserisce nel più ampio percorso formativo e informativo che stiamo portando avanti con le scuole del territorio, coinvolgendo ormai quasi 2mila studenti, e che quest’anno si è allargato agli istituti secondari di secondo grado, con laboratori dedicati. Mettere in campo proposte didattiche sempre più diversificate per fasce d’età ci consente infatti di utilizzare linguaggi differenti, approfondendo le tematiche ambientali e i corretti comportamenti di smaltimento dei rifiuti nelle modalità di volta in volta più consone". Così come Cronisti in classe coinvolge sia i ragazzi che i loro insegnanti, allo stesso modo Alea si rivolge anche agli adulti: "Alle proposte nei confronti degli studenti si aggiungono poi quelle per i docenti, come l’accesso gratuito alla piattaforma di e-learning sviluppata in collaborazione con Ancitel Energia Ambiente e CoReVe, un ulteriore strumento di approfondimento sul ciclo dei rifiuti avviati a riciclo e sugli impianti di destinazione".