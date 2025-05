Solidarietà In campo per l’inclusione

Ci sono tanti modi per fare del bene, e in città sono tantissime le realtà sul campo per dare una mano. Una di queste è Techne, realtà impegnata nell’inserimento di persone disabili. Nei giorni scorsi la sede ha ricevuto la visita del questore Claudio Mastromattei e di alcuni suoi collaboratori della Polizia di Stato. Anche Cava Rei ha preso parte al ‘Giubileo delle persone con disabilità’, una partecipazione che conferma il suo impegno quotidiano a favore dell’inclusione sociale e lavorativa: presente all’evento anche un’altra realtà locale impegnata con persone autistiche, PizzAut. È stato un incontro speciale quello che si è tenuto negli scorsi giorni alla fattoria Desidia di Carpena: Alfredo Carrasco, titolare di un’impresa agricola inclusiva in Cile, ha voluto visitare gli spazi della fattoria forlivese, apprezzandone il lavoro. L’incontro e’ stato l’occasione per un proficuo scambio di esperienze.

L’iniziativa ‘Match for life’ ha fatto centro. Alla farmacia comunale Punta di Ferro, dentro l’iper, si è dedicata una giornata (in collaborazione con Admo) all’informazione, alla sensibilizzazione e al reclutamento volontario di nuovi potenziali donatori di midollo osseo. Nel corso di un solo pomeriggio ben 12 giovani si sono resi disponibili ad essere ‘tipizzati’.

Circa 200 persone hanno preso parte, al Villaggio Mafalda di via Dragoni, alla manifestazione ‘Bellezza e solidarietà’, promossa dall’associazione Amici dell’Hospice e dal Gruppo Consorti del Rotary, con il patrocinio del Comune: l’evento prevedeva la realizzazione di tagli e acconciature ‘solidali’ che hanno permesso di raccogliere 1.350 euro. Nel periodo pasquale, il reparto di Pediatria del Morgagni-Pierantoni è stato animato da un evento speciale all’insegna della solidarietà: Streetech, in collaborazione con ‘Il Gatto con gli stivali’, ha donato uova di Pasqua ai piccoli pazienti, accompagnando il gesto con una sorpresa da fiaba.

Infine, i Ministri Volontari di Scientology di Forlì, con i volontari del quartiere Romiti e i Gilet Gialli, in collaborazione con Alea, hanno organizzato un’iniziativa ecologica lungo viale Bologna e strade limitrofe. Sono stati raccolti più di 100 chili di rifiuti abbandonati, tra cui plastica, lattine, bottiglie di vetro, cartacce, pezzi di metallo, cartoni e molto altro.