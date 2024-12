’Sotto una buona stella’: incontro e reading poetico

Il prossimo appuntamento della manifestazione natalizia ‘Sotto una buona stella’, comprendente tre mostre su temi diversi, si terrà domani alle 16 nella sala Bernabei a Modigliana, con l’incontro artistico culturale e reading poetico ‘Per Versi di Versi’, insieme a Francesca Tuscano, Massimiliano Bianchi, Roberto Batisti, Paolo Melandri, Giovanni Strocchi e Giovanni Scardovi. Sarà presente anche la nota regista faentina Samantha Casella, cui è dedicata una parte dell’incontro con la proiezione di una rassegna dei suoi video e il trailer, in anteprima, del suo recentissimo e pluripremiato film ‘Katabasis’.

"Il titolo dell’evento – spiega Idilio Galeotti, presidente di Ics Factory Art – si riferisce alle diverse voci che i poeti esprimeranno attraverso i loro versi e l’interesse dei poeti verso l’interpretazione del sacro, riferibile al mondo della mitologia, del simbolico e del mistero, vissuti e resi contemporanei da ciascuno di loro con modalità e visioni diverse". Lo stesso vale per gli artisti presenti in paese nelle due mostre concomitanti e collegate all’evento poetico-culturale di domani. Una mostra, in corso al Mu.Ve è intitolata ‘Nascere. Elevarsi alla luce’ con opere pittoriche, calcografiche e scultoree di vari artisti.

In apertura del percorso sono esposte le opere: Sacra Famiglia, scultura di Mario Zanoni, e il dipinto Natività di Luciano Nenzioni, ispirato all’omonima opera di Beato Angelico. L’altra mostra, intitolata ‘Ierofanie. Rivelazioni del sacro’, in corso presso la sala Pietro Alpi, in piazza Pretorio, è dedicata alla scultura con l’esposizione di dodici opere di scultori da sempre impegnati sul sacro, l’archetipico e il mitologico: Idilio Galeotti, Gianni Guidi, Sergio Monari e Giovanni Scardovi.

Introdurranno e condurranno l’incontro Marilena Spataro, giornalista culturale e Alberto Gross, critico d’arte e poeta. Entrambi hanno curato le altre due mostre d’arte e ideato il contenitore artistico ‘Sotto una buona stella’ organizzato dall’associazione culturale Logos e dall’associazione Ics Factory Art, con il patrocinio del Comune, del Mu.Ve e dell’Accademia degli Incamminati in collaborazione con NG Video, Galleria Ess&rrE del Porto turistico di Roma, Blu Star International, magazine Art&trA di Roma, Resort Bellosguardo di Modigliana. Le mostre al Mu.Ve e alla Sala Pietro Alpi, rimarranno aperte fino all’Epifania. Info: 347.5571748 e 335.5862158.

Giancarlo Aulizio