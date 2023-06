Spaccio, denunciato

La Guardia di finanza di Forlì, nell’ambito di un servizio di controllo economico del territorio, ha sequestrato 80 grammi di hashish e denunciato alla procura della Repubblica un 25enne di origine pakistana.

Alle prime richieste di spiegazioni da parte dei finanzieri che lo hanno fermato, il giovane ha subito mostrato

segni di insofferenza e nervosismo, che hanno convinto i militari ad approfondire i controlli. Incalzato da una serie di ulteriori domande, l’uomo già noto alle forze dell’ordine, ha fornito risposte ambigue e inverosimili. In auto sono state trovate 7 grammi di hashish confezionati in piccole dosi pronte per lo spaccio, che aveva nascosto all’interno di

alcuni pacchetti di sigarette. Altri 73 grammi sono stati trovati in casa.