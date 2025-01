Statale 67, procedono i cantieri: "Verso la risoluzione in primavera"

"I lavori sulle frane lungo la Ss67 Tosco Romagnola del Muraglione, per ripristinare il traffico normale e togliere i semafori, procedono come annunciato tempo fa dall’Anas". Lo sostiene Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, che spiega: "Si tratta di cantieri per i quali sono già stati finanziati, progettati e consegnati i relativi lavori". Dal punto di vista tecnico, "le opere consistono nella realizzazione di paratie di micropali, in sottoscarpa (muri di sostegno), a ripristino e miglior contenimento del corpo stradale danneggiato nel corso dell’alluvione del maggio 2023". In particolare, spiega la deputata, sa km 146+900, in comune di Portico (località Crocino, alle porte di San Benedetto in Alpe) sono già posti in opera new jersey di delimitazione, ultimate attività di spostamento interferenze, completate attività preparatorie all’esecuzione dei micropali. La circolazione stradale è a senso unico alternato regolato da semaforo. Al km 148+200 circa (località Prato Bovi), sono stati posti in opera new jersey di delimitazione, ultimate attività spostamento interferenze, completate attività preparatorie all’esecuzione dei micropali, il cui avvio è previsto entro febbraio. La circolazione stradale anche qui permane a senso unico alternato con semaforo.

Commenta Maurizio Monti, sindaco di Portico e San Benedetto: "In questi due cantieri i lavori dovrebbero finire in primavera e spostarsi a Portico, in località Saldoni, dove si trova un’altra frana con traffico a senso unico alternato da semaforo. Fra Bocconi e San Benedetto resta un semaforo, non per motivi tecnici, ma burocratici che dovrebbero risolversi presto". Al km 162+500 circa (comune di Rocca San Casciano, all’uscita del paese, verso Firenze), sono stati posti in opera new jersey di delimitazione lo scorso 22 gennaio, ultimate attività rilievo eventuale presenza di interferenze, avviate attività preparatorie all’esecuzione di micropali prevista dalla seconda decade di febbraio. Anche qui senso unico alternato e semaforo. "I lavori – spiega Marco Valenti, sindaco di Rocca – dovrebbero concludersi entro il 31 marzo". Conclude l’onorevole Tassinari: "Ringrazio il sottosegretario del Ministero dei Trasporti, Tullio Ferrante, che ha effettuato più volte sopralluoghi sulla Ss67 che segue la situazione da Roma. Spero che Anas rispetti il crono-programma nei tre cantieri e che si continui a lavorare anche in località Pantera-Vallicelle, fra Dovadola e Rocca San Casciano".

Quinto Cappelli