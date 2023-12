Su Rai YoYo a Natale il cartone di Laura Fuzzi

Uno dei capisaldi del periodo natalizio è senza dubbio il calendario dell’avvento.

Su RaiPlay, la piattaforma streaming gratuita della Rai, va in onda un calendario particolare: si tratta della nuova serie ’Natale con Lo Zecchino d’Oro - Le Canzoni Animate dell’Avvento’, in onda tutti i giorni alle 18.40. Dieci canzoni animate dedicate alle celebrazioni natalizie in tutto il mondo, dall’Africa, al Messico, fino alla Palestina e all’Ucraina, che illustrano la diversità e la ricchezza culturale di una tradizione universale.

Il giorno di Natale, su Rai YoYo, uscirà ’Benedizione a Frate Leone’, realizzato dalla disegnatrice meldolese Laura Trallalaura Fuzzi. Le intercalazioni e i colori, invece, sono di Maria Mengozzi. Laura Fuzzi vanta già diverse collaborazioni in film come ’Invelle’ di Simone Massi, ’Strada dei Samouni’ (vincitore dell’Oeil d’or al Festival di Cannes) e ’Love is potatoes’. Tiene anche laboratori per adulti e bambini nel territorio. ’Benedizione a Frate Leone’ è dedicata al Natale romano. Cade la neve, una bambina cerca di catturarla con la lingua mentre è insieme alla nonna e al fratello in piazza San Pietro. Il bambino viene attirato da un pupazzo di neve che, come per magia, prende vita e inizia a ballare. La tecnica di realizzazione è quella dell’animazione tradizionale frame-by-frame, che prevede la realizzazione di otto disegni al secondo per circa 1.592 disegni totali. Anche la colorazione è stata fatta a mano, con la tecnica dell’acquerello misto a matita. Il corto è già disponibile su RaiPlay, ma il giorno di Natale sarà trasmesso anche sul canale Rai YoYo.

Alessandro Mambelli