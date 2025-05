Sviluppo sostenibile. Al via il 4° Festival

Nel weekend Forlì accoglie la 4ª edizione di ‘Venti Trenta – Il Festival dello Sviluppo Sostenibile’, promosso da Spazio 2030, associazione impegnata nella diffusione dei valori dell’Agenda 2030, che propone incontri, laboratori, musica e convivialità per riflettere insieme sulle sfide globali e sulle soluzioni locali. Gli eventi si terranno al Bar Volume, al Campus universitario, grazie ai partner Bcc Ravennate, forlivese e imolese, Fondazione Cassa dei Risparmi e Forlì Ambiente.

Il Festival apre oggi alle 19 con la conferenza ‘Quando l’acqua travolge: racconti e visioni per una nuova Romagna’ e workshop sulla creazione di ghirlande sostenibili con Filditerra, poi cena a filiera corta organizzata da Volume con prodotti InGASati (del Gruppo di Acquisto Solidale-Forlì) e della Cooperativa Equamente di Forlì. La serata si concluderà con un monologo di Fabrizio Caveja aka e’ Rumagnulesta, che racconterà la Romagna fra canzoni e fiabe.

Domani mattina multisensoriale: dallo yoga alla proiezione del film ‘Il Robot Selvaggio’ di Chris Sanders, il tutto con colazione preparata da Volume. Poi conferenza ‘Libere di dire: Quando le donne prendono parola, nulla resta immobile’ con Coordinamento italiano a sostegno delle Donne Afghane, Centro Donna, Dialogos e Pagine Sorelle. A pranzo momento conviviale tra produttori locali e cittadini, per sensibilizzare sul consumo responsabile e l’importanza del cibo sostenibile con Nel nome del Pane, Ca’ Colonna, Poder Campàz e Fabio Spok Elleri.

Nel pomeriggio, momenti di confronto sullo sviluppo sostenibile con conferenza sulle città inclusive ed esempi di iniziative partite dal basso; in contemporanea laboratorio di Arte Terapia, tavola rotonda dedicata ai più piccoli ‘Come dovrebbe essere la città del futuro’ e attività motoria con Antiginnastica; poi workshop sulla ‘Comunicazione non violenta’ e conferenza su attivismo e influenza sulla cittadinanza del futuro. In serata il plogging, corsa e raccolta di rifiuti con Alea Ambiente e Lotofit.

Il Festival si concluderà con un Aperitivo con l’Esperto, per dialogare con chi ogni giorno lavora per un cambiamento positivo, e DJ set (info e iscrizioni: www.spazio2030.it/venti-trenta-2025, spazio 2030@gmail.com e @spazio2030 (Instagram e Fb).