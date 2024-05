"Svolta su energia e burocrazia"

Michele Valli, 27 anni, imprenditore, da pochi mesi è stato eletto segretario cittadino del Pd ed è alla sua prima esperienza come candidato consigliere comunale: è anche capolista.

Valli, cosa dovrebbe fare l’amministrazione per sostenere meglio l’industria e il commercio?

"In primo luogo, è importante che siano premiate le imprese che investono in sicurezza e qualità del lavoro. E poi, le realtà economiche vanno coinvolte nei processi decisionali. L’attuale amministrazione ha chiuso tutti i canali di ascolto dei cittadini. Noi abbiamo incontrato tante associazioni imprenditoriali e, oltre al problema della carenza di manodopera, tutti lamentano un eccesso di burocrazia. Per questo pensiamo che si debba riorganizzare completamente la struttura comunale".

Quale sviluppo immaginate per la città sul piano energetico?

"In primo luogo, diciamo basta alla cementificazione. Noi riteniamo fondamentale ridurre le emissioni inquinati, con la realizzazione delle comunità energetiche e con l’efficientamento energetico del patrimonio pubblico. E puntiamo anche alla semplificazione dei procedimenti amministrativi che consentono tutto questo".

Capitolo infrastrutture: quali sono le più urgenti?

"Ci sono tante strade che attraversano più comuni, dunque è necessario pensare a una politica sovracomunale, con tavoli di confronto tra le amministrazioni del territorio. Sul piano locale, va decongestionato il traffico nelle zone residenziali, dunque è necessario completare la tangenziale e il polo logistico ferroviario. Inoltre, va potenziato il collegamento con i quartieri periferici".

Rimborsi per le aziende alluvionate: cosa propone?

"Pensiamo che il Comune debba schierarsi dalla parte degli alluvionati. Graziano Rinaldini è stato con i piedi nel fango, non ho visto nessuno dell’amministrazione in quei giorni. Noi dobbiamo rappresentare gli interessi dei cittadini nel rapporto con i vari enti, e proponiamo un assessorato alla ricostruzione che si dedichi a questo problema".

Paola Mauti