Tagiuri lascia Forlì dopo 27 anni: "Problemi di personale, ci spiace"

Un altro storico marchio di abbigliamento per uomo e donna lascia il centro storico e, in particolare, corso della Repubblica. Dopo ventisette anni di importante attività, infatti, il negozio Tagiuri chiuderà i battenti. ‘Liquidazione totale per chiusura punto vendita, sconti fino a esaurimento merce’, così recita il grande cartello arancione posto sulla vetrina dai proprietari, al civico 10. Un nuovo nome si aggiunge quindi alla lista di coloro i quali, per diversi motivi, hanno abbandonato il cuore di Forlì, nel settore dell’abbigliamento ma non solo, come Glitter o Novantanove mania.

"Chiudiamo perché abbiamo seri problemi di personale, soprattutto nel punto vendita di Ravenna ma anche qui a Forlì. Lavoriamo in famiglia – spiegano i proprietari – e cerchiamo di seguire le gestioni in prima persona. Recentemente è venuto a mancare un nostro collaboratore nel negozio di Forlì che era qui fin dall’apertura nel 1994, allo stesso tempo vanno in pensione altri due nostri di Ravenna, per cui è diventato difficile".

La scelta di proseguire l’attività per il marchio si è concentrata su Ravenna, dove sono attivi ben cinque punti vendita e in particolare lo storico negozio aperto fin dagli anni ’60, il primo della catena fondata da Renzo Tagiuri e che ha dato il via a una serie di nuovi investimenti: "Siamo giunti alla conclusione di concentrarci di più su Ravenna, – fanno sapere i gestori –. Anche quello è un negozio altrettanto storico ed è un altro tipo di piazza per noi. Ci siamo trovati benissimo a Forlì, siamo stati accolti veramente bene ci dispiace veramente tanto chiudere".

