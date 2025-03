"Tante iniziative interessanti"

Santina Rizzo ammette subito di non essere una frequentatrice abituale del Foro Boario: "Non vengo qui spesso, ma ogni tanto, da circa dieci anni, mi piace recarmi al bar del parco per sorseggiare un buon caffè insieme a qualche amica". In questi dieci anni di frequenza sporadica, Santina ha comunque avuto modo di vedere i cambiamenti dell’area: "Quando ho cominciato a venire qui la zona era abbandonata a sé stessa, mentre oggi è molto più curata e pulita. Da quello che ho visto la mia impressione è che l’area si sia notevolmente rivalutata nell’ultimo periodo, grazie a tutti gli interventi e all’organizzazione di iniziative molto carine, a cui ogni tanto mi è capitato di partecipare".