Tedeschi e Caprioglio mattatori a Meldola

Sono due nomi importanti quelli che saliranno martedi sera sul palco a Meldola. Si tratta di Corrado Tedeschi, apprezzato attore teatrale e ancor prima, per molti anni, presentatore televisivo, e di Debora Caprioglio, attrice che non ha bisogno di presentazioni vista la sua lunga attività prima sul grande schermo e poi in tv. Saranno loro i protagonisti al Teatro Dragoni (piazza Orsini appunto martedì alle 21, con la commedia ‘Plaza suite’ con la regia di Ennio Coltorti sul testo del celebre Neil Simon. Testo che ha dato origine anche a un film del 1971 con Walter Matthau.

"Ah, se queste pareti potessero parlare!". Quante volte l’abbiamo sentito dire o l’abbiamo pensato noi stessi. Beh, Neil Simon l’ha fatto: ha fatto parlare una stanza; una suite dell’Hotel Plaza. E le suite, si sa, ne hanno viste di tutti i colori, ma non ne possono parlare; a meno che... non si stia in teatro; dove per loro possano parlare le persone che le hanno abitate. Ma soprattutto che queste persone siano interpretate da attori dal nome sinonimo di bravura e garanzia; come, del resto, quello dell’autore.

Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio interpretano tre coppie (diverse), in tre situazioni (diverse), in una suite (la stessa) di un hotel considerato come l’Olimpo: la dimora degli Dei. Lusso, agi, benessere che tuttavia non impediscono imbarazzi, problemi, inciampi. Qui tre coppie diverse, tre problemi di coppia diversi con un unico filo conduttore: una stanza dell’Hotel Plaza di New York.

Il primo episodio rappresenta la crisi della coppia che sfocia nel tradimento e nella separazione. Nel secondo episodio la coppia protagonista è clandestina, due vecchi compagni di classe: lui famoso produttore, lei felice "mogliettina modello" e la stanza è sempre il luogo del loro ritrovo dopo anni. Il terzo episodio è il più esilarante. Una coppia, logorata dal tempo, che tenta di convincere la figlia a sposarsi. Ma il giorno fissato per celebrare le nozze, la promessa sposa si chiude in bagno e non vuole uscire. Se ne vedranno delle belle.

Prevendite: martedì alla biglietteria diurna del Diego Fabbri (corso Diaz 38/1, Forlì) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Prenotazioni: 0543.26355 (martedì 11–13 e 16–18); Vivaticket; www.accademiaperduta.it. Prezzi: da 15 a 26 euro.

Luca Bertaccini