Terzo Tempo caffè: si riparte oggi

A Vecchiazzano riapre oggi alle 17 ‘Terzo Tempo Caffè e Cucina’ con un look rinnovato e con un nuovo brand, ma con lo stesso spirito e gli stessi valori di sempre: si tratta di un progetto innovativo nato nel 2014 e promosso dalla cooperativa sociale L’Accoglienza, è un luogo in cui si concretizza l’impegno della cooperativa nel creare un punto di incontro comunitario per famiglie e ragazzi, attento alle persone e alle relazioni. Per festeggiare la cittadinanza è invita a partecipare all’inaugurazione. Dalle 17.30 laboratori creativi dedicati ai bambini e ragazzi, mentre alle 18.30 ci sarà il saluto ufficiale delle istituzioni cittadine, accompagnato dal tradizionale taglio del nastro. La serata si concluderà dalle 19.30 con un buffet e musica dal vivo.