‘Tesori aperti’, 12 monumenti in mostra

Il ricco weekend castrocarese e terrasolano contempla un’iniziativa imperdibile per chi vuole andare alla scoperta dei gioielli locali, fra cui alcuni aperti eccezionalmente per l’occasione. È infatti in programma la terza edizione di ‘Tesori Aperti – Luoghi, Memorie, Identità’, l’evento che celebra il patrimonio storico e culturale. Previste visite, narrazioni e incontri per consentire ai forestieri, ma anche agli stessi residenti, di immergersi nell’identità di due paesi ricchi di fascino e tradizione.

Oggi ci sarà un prologo con una camminata guidata slow ‘Tesori nel verde’: dalle 14.30 chi lo desidera avrà l’opportunità di intraprendere un itinerario tra campi e dolci declivi dei colli castrocaresi e i più rappresentativi monumenti del borgo antico; escursione che si concluderà nel Parco della Sorgara, polmone verde attraversato dalle acque ferruginose del Rio Petra, fino al secolo scorso apprezzate per le doti terapeutiche. Una camminata non impegnativa, lunga 8,5 chilometri per una durata di 3 ore e mezza circa, soste comprese. Ritrovo alle 14.30 al parcheggio del parco, costo 8 euro (prenotazione obbligatoria).

Domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 andrà in scena ‘Tesori Aperti’ con l’apertura di 12 monumenti. Due i punti di partenza del percorso: la welcome room di Castrocaro (via Garibaldi 46) e il punto di informazione turistica di Terra del Sole (Palazzo Pretorio, piazza d’Armi 2), dove si potrà ritirare la mappa della ‘magnifica dozzina’. A ogni partecipante sarà consegnato un braccialetto al costo di 10 euro (gratuito fino ai 18 anni), valevole per l’intera giornata.

Questi i tesori che si sveleranno: la chiesa di San Giovanni della Murata; la torre campanaria; in seno alla fortezza di Castrocaro la corte, la torre guelfa e la chiesa di Santa Barbara; poi le chiese dei Caduti, di San Nicolò e San Rocco, il Padiglione delle Feste; e sul versante terrasolano la Pieve di Santa Reparata, il Palazzo Pretorio con la sua scala elicoidale, l’archivio storico, i due castelli e le rispettive porte. Non è compreso nel prezzo l’ingresso ai musei all’interno della fortezza e del Palazzo Pretorio: per accedere è necessario acquistare un biglietto unico al costo di 10 euro, valevole per trenta giorni dall’emissione.

Ogni tesoro sarà identificato da un pannello in cui un personaggio storico rappresentativo del luogo ‘racconterà’ una vicenda accaduta, per affascinare e portare indietro nel tempo il visitatore, accolto dai ‘custodi’ del Consiglio comunale dei Ragazzi, dei due Borghi di Terra del Sole e delle due Pro loco.

Sempre domani sono previsti alcuni eventi a latere: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 in fortezza sarà visibile la mostra didattica ‘Al servizio di Firenze: ricostruzione storica di oggetti, armi e armature delle milizie fiorentine presenti alla rocca nel XV secolo’, mentre alle 10.30 nel borgo antico la Compagnia del Montone darà vita alla vestizione dell’uomo d’arme. Dalle 15 alle 19, infine, davanti alla chiesa di Castrocaro e in piazzetta Paul Harris spazio ai più giovani coi giochi di strada con Nonno Banter. Info e prenotazioni, tel. 0543.769631 – cell./whatsapp 350.5193970, mail: info@castrocarotermeterradelsole.travel.