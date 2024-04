Testori, progetto internazionale: largo ai creativi

Si conclude domani al Teatro Testori di Forlì ‘Chasing the Wind - Stormy future or tailwind for change’, una settimana di incontro che riunisce giovani provenienti da diverse nazioni finanziato dal programma Erasmus. Il progetto mira a promuovere la creatività artistica dei giovani, l’auto-espressione e il pensiero critico, approfondendo la comprensione delle questioni globali più urgenti. I partecipanti sono stati chiamati a esprimere e condividere pensieri e sentimenti sulla loro visione del futuro. Guidati da un team di artisti professionisti, hanno seguito laboratori tra teatro, movimento, musica e canto, per trasformare idee, emozioni e desideri in creazioni artistiche. A guidare le attività il direttore artistico dell’Australian Theatre for Young Audiences, Fraser Corfield, nell’ambito del progetto europeo Connect Up - the lives of the others. Le guide italiane dei giovani partecipanti sono Francesca Tisano, attrice e formatrice teatrale del Testori, e Flavia Battaglia docente di inglese presso il Ruffilli, che insieme hanno intrapreso da luglio 2023 la formazione Theatre Mediation Programme. Oltre che negli spazi della scuola, le attività si stanno svolgendo nella Sala Santa Caterina, messa a disposizione dall’Istituto Ruffilli, e alla Fabbrica delle Candele.

Connectup è un progetto di cooperazione che si compone di 14 partner provenienti da 10 paesi, tra cui università, teatri e festival. Si tratta di un’iniziativa culturale internazionale per contrastare il processo di aumento della divisione sociale e culturale in tutta Europa. "Per raggiungere l’obiettivo dell’inclusione culturale – spiega Tisano – è essenziale offrire ai giovani opportunità di impegnarsi attivamente con diverse nazionalità, culture e gruppi sociali e di rimanere aperti ad altre persone ed esperienze di vita".

r.r.