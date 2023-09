’The Dark Side of The Moon’ compie 50 anni: Floyd Machine in piazza

Era il marzo del 1973 e i Pink Floyd avevano appena fatto uscire un album che ben presto divenne parte della storia della musica: ‘The Dark Side of the Moon’. E per celebrare i 50 anni di quel successo, i Floyd Machine, cover band dello storico gruppo britannico, saranno live questa sera alle 21 in piazza Saffi. L’omaggio all’iconico album sarà eseguito dalla band, attiva dal 1999: sul palco verrà allestito uno spettacolo totale, con strumentazione vintage, proiezione di filmati, luci, effetti pirotecnici e uno schermo circolare, per riproporre i memorabili show dello storico quartetto inglese. Un impatto scenografico, un approccio volutamente avaro di monologhi, lasciano la scena solo a musica, immagini e colori, spaziando dalle primordiali atmosfere psichedeliche del 1967 alle tecnologie degli anni ’90. La passione che unisce il gruppo è il motore inesauribile di un progetto in continua espansione che ha fatto e farà sognare tanti nostalgici amanti di una musica immortale.

Un appuntamento speciale dunque per la band, composta da Alberto Volpi al basso e voce, Filippo Salomoni alla chitarra e voce, Flavio Camorani alla batteria e Paolo Bonori all’hammond e tastiere.

Enrico Magnani