’The last party’: l’ultimo evento estivo con dj set di Radio Bruno

Con la serata ’The Last Party’, in programma nei giardini pubblici di Portico, la locale Pro loco concluderà domani le manifestazioni estive. Il programma prevede alle 19 apertura degli stand gastronomici, con pizza cotta al forno a legna e dalla 22 Dj set con Radio Bruno. Aperte il 24 giugno, con ‘Spiedo e Baracca’, le manifestazioni sono proseguite con la Sagra della tagliatella, fino a Ferragosto con musica Anni 80, 90…2000. Racconta il presidente della Pro loco, Giuseppe Neri: "Siamo andati bene in tutte le feste, sia per le tante presenze, sia per la qualità delle attrazioni e soprattutto per la cucina, che è il nostro segreto". Aggiunge il presidente Neri: "Da noi è anche molto apprezzata l’organizzazione, perché nel servizio a tavola non facciamo aspettare più di 15 minuti, anche se ci sono 200-300 persone". Concluse le feste estive, la Pro loco incomincia a preparare la Sagra del Sottobosco, in programma per la seconda domenica di ottobre.

Poi via alla preparazione dei presepi, la cui rassegna si aprirà l’8 settembre per chiudere verso il 10 gennaio. Conclude il presidente Neri: "Speriamo che il buon andamento del turismo estivo sia di buon auspicio per la ripresa e la continuazione dell’attività turistica in tutto l’Appennino, frane e strade permettendo".

Quinto Cappelli