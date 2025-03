‘Ti Va di Sposarmi?’: Danila Stalteri domani in scena al teatro Italia

Proseguono a Rocca San Casciano gli spettacoli della stagione teatrale 2024-2025, organizzati da Dire Fare di Giancarlo Dini. Domani alle 21.15 andrà in scena al teatro Italia ‘Ti Va di Sposarmi?’ scritto e diretto da Danila Stalteri, con Roberta Garzia, Fabrizio Stefan, Danila Stalteri e Alessandra Sarno.

Sara e Valentina, due amiche che non si sono mai sposate e, ormai reduci da diverse relazioni, hanno deciso di vivere insieme. Valentina frequenta Santo, un ragazzo più giovane di lei che viene da un paese imprecisato nei dintorni di Roma e che lavora saltuariamente come cameriere. Valentina però non è del tutto convinta della sincerità dei sentimenti di Santo, fino a quando lui sparisce all’improvviso. Tra le due amiche la situazione precipita, quando Valentina scopre che Sara è a conoscenza del motivo della sparizione di Santo, ma non vuole ferirla.

Info e prenotazioni 376.1224452, biglietto intero 15 euro, ridotto 13.

Danila Stalteri, romana, da quasi vent’anni lavora nello spettacolo, spaziando fra teatro, tv, cinema e doppiaggio. Ha partecipato a diverse fiction di successo, fra cui ‘Terra Ribelle’ e ‘Un’altra vita’ di Cinzia Th Torrini, ‘A un passo dal cielo’ e ‘Don Matteo’ con Terence Hill, ‘Madre aiutami’ di Virna Lisi, ‘Provaci ancora prof’ con Veronica Pivetti e ‘Tutti i padri di Maria’ con Lino Banfi. Nel 2015 ha messo in scena il suo divertente show ‘Manco fossi Laura Chiatti’ e ultimamente la commedia ‘Sex & equivoci’ da lei scritta e interpretata.

Quinto Cappelli