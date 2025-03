‘Tony e Ketty’ a Predappio, in scena il tramonto del Liscio

Il Teatro Comunale di Predappio ospiterà domani, alle 21, la commedia tragicomica da balera ‘Tony & Ketty’ in cui si alternano momenti amari ad altri più leggeri come quelli del mondo del liscio. Interpretato da Mara Di Maio e da Andrea Lupo, quest’ultimo anche regista, lo spettacolo ruota attorno a due famosi cantanti del ‘Liscio’ che hanno fatto divertire e ballare tantissime persone appassionate di questo genere musicale.

Col tempo però i gusti sono cambiati e il liscio non ha attirato più il pubblico, di conseguenza molti locali sono stati chiusi non essendoci più molte persone che amano i balli di coppia e i gusti del pubblico si sono orientati verso cantanti famosi della tv. Per non dimenticare il passato, si intende organizzare un tour celebrativo del 25° anno di carriera, ma manca l’energia di un tempo e invece si fanno strada i tragicomici retroscena nei camerini a riprova degli aspetti ridicoli e anche un po’ romantici di una carriera artistica che sta per chiudere i battenti.

Biglietti: intero 20 euro, ridotto 15 (residenti del Comune di Predappio, over 65, under 25 anni, Universitari e soci Tdf). Info tel. 0543.1713530, 339.7097952 e 347.9458012, e-mail: info@teatrodelleforchette.it).

r. r.