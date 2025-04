Torna la Fiera delle promozioni. Mercato in Festa

Domani piazza Saffi tornerà a riempirsi di colori, profumi e occasioni con un nuovo appuntamento della manifestazione ‘Fiera delle Promozioni - Mercato in Festa’, iniziativa che animerà il centro dalle ore 7.30 alle 20. Oltre cento espositori provenienti da tutta Italia daranno vita a una grande fiera a cielo aperto, un vasto mercato ambulante domenicale con proposte in particolare tra abbigliamento, tessuti, articoli per la casa e per la cura della persona, ma anche altro. Un’occasione quindi per trascorrere una domenica all’aria aperta, passeggiando trai palazzi storici e monumenti del centro storico dove saranno ovviamente aperti bar, locali e ristoranti.

La Fiera delle Promozioni 2025 è parte di un ricco programma di Fiere e Mercati Straordinari che intendono animare il centro di Forlì durante tutto l’anno, andando a integrare così, in giorni festivi, i normali giorni di mercato. L’ultimo appuntamenti in calendario di questo programma sarà la tradizionale Fiera dei Cedri, ovvero Fiera di San Pellegrino, in programma giovedì prossimo 1° maggio. Per ulteriori informazioni si può contattare l’Ufficio Mercati del Comune, tel. 0543.712507.