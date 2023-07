Tour de France 2024, in autunno la decisione sull'omaggio a Ercole Baldini

In autunno sapremo se il Tour de France 2024 renderà omaggio a Ercole Baldini (nella foto sopra). "Tutto è in moto, ma la corsa è in pieno svolgimento e si concluderà il 23 luglio, per cui il dialogo fra la Regione Emilia-Romagna e gli organizzatori della corsa riprenderanno a settembre. Siamo fiduciosi, ma continuiamo a fare pressioni". Massimiliano Pompignoli, forlivese, consigliere regionale della Lega, ricorda la richiesta formale, votata all’unanimità in Regione, affinché ci sia un traguardo volante di fronte alla casa di Baldini, il campione scomparso il 1° dicembre scorso all’età di 89 anni. "La Regione Emilia-Romagna è capofila delle tre coinvolte dal passaggio della corsa francese, perché i percorsi sono soprattutto da noi, più che in Toscana e in Piemonte. La Regione si farà portavoce di questa istanza, ma tutto dipende da Apt Servizi e dall’accordo quadro che sarà stipulato nei prossimi mesi. A quel punto si conoscerà nel dettaglio lo sviluppo delle frazioni", prosegue il consigliere regionale.

La prima tappa del Tour 2024, il 29 giugno, porterà i ciclisti da Firenze a Rimini e transiterà per Premilcuore, Galeata e Santa Sofia: non sarà possibile passare da Forlì. Ma la frazione del giorno dopo, da Cesenatico a Bologna, prevede che il gruppo viaggi da Ravenna a Faenza. Si lavora dunque sulla possibilità di una deviazione fino a Villanova, che non stravolgerebbe il percorso abbozzato.