Tour operator in volo "Partire da Forlì? Risparmio e comodità Bene i pacchetti"

di Sofia Nardi ‘Vuoi mettere partire da Forlì?’. È questo lo slogan promozionale scelto dal riminese Sigismondo Travel Group per promuovere i suoi pacchetti ‘Io volo da Forlì’ con partenza dal Ridolfi. Questa estate i cieli cittadini saranno solcati da decine di voli verso mete turistiche, molte delle quali vendute sotto forma di pacchetti ad hoc dagli operatori del territorio e non solo. Proprio per promuovere le sue proposte ai tour operator, la Sigismondo ha organizzato un mini viaggio di due giorni con partenza da Forlì e arrivo a Brindisi. A partecipare, oltre ai vertici di FA, poco meno di 60 agenti di viaggio da tutta la Romagna e, soprattutto, dalle Marche, dove si punta particolarmente sullo scalo forlivese. Abbiamo seguito gli agenti nella loro gita di lavoro, alla scoperta dello splendido barocco leccese, ma anche del cibo salentino offerto dalla lussuosissima masseria ‘Tenuta Moreno’ e dall’hotel Conchiglia, affacciato sul mare cristallino di Porto Cesareo. Sono solo due delle numerose proposte targate Sigismondo che ha acquistato 2020 tratte da Forlì e 540 camere in 7 strutture su quattro basi aeroportuali: Brindisi in Puglia, Cagliari in Sardegna e Trapani e Comiso in Sicilia. Un investimento che dimostra come gruppi forti sul territorio...