Tra Massa (Pd) e il Comune accuse e scintille

"Non incolpi ingiustamente il quartiere Romiti. E’ composto da soli volontari, che da 21 giorni si dedicano anima e corpo alla loro comunità e hanno fatto di tutto proprio per non lasciare indietro nessuno. La giusta rabbia la indirizzi nei confronti dell’amministrazione comunale, che ha compiuto, in questa alluvione, scelte non appropriate". E’ la risposta a un post su Facebook della consigliera dem Elisa Massa che ha scatenato ieri la dura reazione del Comune: "Una dichiarazione squallida, volta ad esacerbare gli animi in un momento in cui, per contro, tutti i rappresentanti delle istituzioni locali dovrebbero fare squadra e lavorare per la ripartenza": questo si legge nella nota emessa dal municipio, in cui si aggiunge, fra l’altro: "La consigliera del Partito Democratico non solo non cerca di placare gli animi con toni concilianti, ma incita alla rabbia, indirizza l’interlocutore con proposito e rancore verso l’amministrazione comunale. Tanto per fare, tanto per colpire la macchina dell’emergenza e ricevere qualche virtuoso applauso. Tutto ciò che un uomo o una donna dello Stato non dovrebbe fare o essere in situazioni come questa, di grande sforzo, stanchezza e frustrazione, la Massa lo fa e lo è. Con l’aggravante di rivestire il delicato e imparziale ruolo di vicepresidente del consiglio comunale".