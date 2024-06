Tredozio, applausi al primo consiglio comunale

"Dovremo lavorare per costruire la Tredozio del futuro". Con queste parole e con voce emozionata, il nuovo sindaco di Tredozio Giovanni Ravagli ha aperto il primo consiglio comunale venerdì pomeriggio nel salone dell’ex scuola materna ed ex centro visite del Parco nazionale, pieno di pubblico, essendo il municipio ancora inagibile per il terremoto. Come? "Attivando nuovi servizi, creando condizioni di vita più agevoli per le famiglie, i giovani, i meno giovani, gli anziani, i diversamente abili, creando sviluppo per le attività commerciali, artigianali e i pubblici servizi, creando le condizioni per portare sul territorio nuove realtà imprenditoriali e nuove esperienze". Per fare tutto questo occorre una consulta e l’approvazione di un nuovo regolamento, "perché va praticato l’ascolto dei cittadini, la condivisione e l’azione".

Ha ringraziato poi la precedente amministrazione e in particolare la sindaca Simona Vietina, cui ha chiesto "collaborazione, suggerimenti, critiche e proposte costruttive sempre nell’ottica di far crescere la nostra Tredozio". Con un breve intervento, la sindaca uscente ha augurato buon lavoro, sottolineando che "il nostro ruolo in minoranza sarà basato sulla critica costruttiva e una costruttiva collaborazione". Dal pubblico è partito un caloroso applauso. Altro applauso prolungato per il giuramento del sindaco molto emozionato, il quale ha proseguito, annunciando la formazione della giunta, così composta: Milena Rossi, vicesindaco e assessore al bilancio, tributi, patrimonio, personale; Carlo Versari assessore alle attività produttive, commercio, politiche ambientali. Tutte le altre deleghe restano al sindaco, in attesa di un aggiornamento del regolamento per assegnarne alcune anche ai consiglieri. Capogruppo di maggioranza è stato votato Alan Signani, eletto anche nel consiglio dell’Unione, mentre di minoranza è Michele Bassetti.

La rappresentante della minoranza nell’Unione è l’ex sindaca Simona Vietina. Ravagli ha tracciato anche il lavoro delle linee programmatiche del mandato, alla cui base sta "la ricostruzione del dopo alluvione e del dopo terremoto".

Forse proprio per queste sottolineature della complessa e non facile ricostruzione, anche la minoranza ha votato a favore. Il nuovo consiglio per la maggioranza è formato da Carlo Versari, Milena Rossi (i più votati), Alan Signani, Marco Casella, Alessio Sangiorgi, Lorenzo Monti e Valerio Pierazzoli; per la minoranza, Simona Vietina, Michele Bassetti e Domenico Pierazzoli.