Tredozio, dono del Rotary: ora la scuola ha una cucina

Sabato scorso è stata inaugurata a Tredozio, presso i moduli provvisori della scuola nel palazzetto dello sport, dove si trova dal terremoto del 18 settembre 2023, una nuova cucina scolastica, per il servizio mensa di cui usufruiscono gli 81 alunni tra infanzia, primarie e medie. L’attrezzatura fornita dalla ditta Ristocontract Group di San Mauro Mare comprende: un lavello con gruppo erogatore, una lavastoviglie, un banco caldo, un frigorifero e un fornetto microonde, oltre a tavoli di supporto e tutte le stoviglie necessarie. Spiega il sindaco Gianni Ravagli: "Con la nuova cucina, il gestore Gemos società coop di Faenza ha ripreso a sporzionare a Tredozio il cibo proveniente dalla cucina scolastica di Modigliana". Il Comune ha ricevuto un contributo di 10.000 euro per saldare il conto della fornitura dalla Tesoriera del Centro Studi Rotariani e del Distretto 2071 del Rotary Internazionale della Toscana.

I Rotariani toscani avevano contattato il Comune dell’alta valle del Tramazzo dopo l’alluvione del maggio 2023 e il terremoto successivo, "per concordare insieme un progetto di aiuto per la ripresa". Si è così arrivati ad una decisione concordata per una nuova cucina da installare nei moduli scolastici. I rappresentanti del Rotary, presenti all’inaugurazione, hanno spiegato che la raccolta di fondi è stata promossa da Gennaro Maria Cardinale del Rotary Club Scandicci, insieme a tutti i Rotary Club del Distretto 2071 della Toscana, per aiutare le popolazioni alluvionate della Romagna prima e di Campi Bisenzio poi, "concordando nel luglio 2024 col Comune di Tredozio il progetto Cucina nelle scuole".

All’inaugurazione era presente anche la presidente dell’Associazione Comitato dei genitori, Federica Continelli, che ha ringraziato sentitamente per la donazione, "considerando l’enorme valore valore che rappresenta per i ragazzi frequentanti le scuole, specialmente a livello di solidarietà". Il sindaco Ravagli, oltre ai saluti e ringraziamenti ai Rotariani toscani ha ricordato ai presenti: "Stiamo proseguendo il progetto per il rifacimento del polo scolastico che, rispettando il programma, potrebbe essere completato entro il 2027. Nella nuova struttura (dove si trova ora l’edificio della scuola media terremotata) troveranno spazio le classi dell’infanzia, primaria e medie, oltre ai laboratori, biblioteca scolastica per i ragazzi e ovviamente la mensa con l’attrezzatura donataci dal Rotary toscano". Con queste premesse e promesse, al suono della campanella nel settembre 2028 gli alunni di Tredozio potrebbero rientrare nella nuova scuola, dopo cinque anni nelle tende, nel palazzetto dello sport e nei moduli.

Quinto Cappelli