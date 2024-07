Tributo ai Beatles per CavaRei e contro una malattia rara

Una serata di solidarietà andrà in scena alle 21 alla Rocca di Caterina, con lo spettacolo ‘The Beatles History’ realizzato dai The Blackbirds. L’iniziativa è nata da un’idea dell’associazione culturale The Soul Brothers Company. ‘The Beatles History’ non è solo un omaggio allo storico quartetto di Liverpool ma uno spettacolo interattivo che coinvolge il pubblico dentro l’atmosfera dell’epoca. Il ricavato sarà devoluto a Cure Rtd Italia per il finanziamento della ricerca scientifica contro la ‘Riboflavin Transporter Deficiency’, malattia neurodegenerativa rara che colpisce le cellule nervose motorie e sensoriali e a CavaRei a supporto dei percorsi di inserimento professionale delle persone con disabilità fisica e cognitiva. Tra i progetti già in essere dell’associazione forlivese il bar-truck ‘Chicchiamo’, che sarà presente alla serata con speciali drink e i suoi barman. L’ingresso è a offerta libera. Info: Pasquale Di Maio 333.4563906.