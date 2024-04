Triplo appuntamento con l’arte

Parte oggi la rassegna ‘Arte FuoriClasse’, nell’ambito del progetto ‘Che scuola? Orientamento allo studio delle arti’, organizzato dall’associazione Rara. Il progetto si svolge alla Fabbrica delle Candele per tre mattine, dalle 10 alle 13 e prevede momenti di incontro tra appassionati e professionisti di materie artistiche. Oggi protagonista è Claudio Ballestracci, artista che si occupa di progettazione e allestimenti di musei. Ballestracci parlerà con gli studenti di come prende vita l’organizzazione museale. Domani sarà il turno della tatuatrice Silvia Pretto (nome d’arte Silvia Princess Art) che spiegherà come attraverso segno e colore si disveli il rapporto sinergico tra arte e corpo. Sabato Marco Vandini, disegnatore, videomaker e vfx artist accompagnerà i presenti in tutte le fasi della lavorazione digitale partendo dal disegno e arrivando all’AI. Gli incontri, a ingresso libero, sono rivolti a giovani fino a 35 anni.