Tullo Morgagni riscoperto dal libro del prof Guzzo

Forlì rende omaggio a una delle sue figure più geniali e avventurose: Tullo Morgagni. Oggi alle 17.30, alla Fabbrica delle Candele (viale Salinatore 30), sarà presentato il volume di Domenico Guzzo ‘Tullo Morgagni. Il giornalista "volante" che inventò il Giro d’Italia’, nel ciclo Autori in Fabbrica (nella foto l’immagine di copertina). Sarà l’occasione per riscoprire un protagonista dimenticato della modernità italiana, la cui impronta è profonda nel mondo dell’informazione, dello sport e della cultura tecnica europea.

Il libro ripercorre, per la prima volta in maniera approfondita, l’eccezionale parabola esistenziale di Morgagni (Forlì 1881-Verona 1919). Giunto appena diciottenne a Milano, si costruì una fulgida carriera giornalistica: redattore capo della Gazzetta dello Sport (1905-12), fondatore e direttore dello Sport Illustrato, guida della prima rivista nazionale dedicata all’industria del volo, ‘Nel Cielo’ (1917), ‘padre della stagione ciclistica italiana’ avendone ideato sia l’evento di apertura che quello di chiusura (il Giro di Lombardia nel 1905 e la Milano-Sanremo nel 1907) e la sua manifestazione centrale, il Giro d’Italia (1909). Morirà a soli 37 anni nel ‘disastro di Verona’ del 2 agosto 1919, incidente aereo in cui perì con il concittadino aviatore Luigi Ridolfi.

L’autore Domenico Guzzo è storico, saggista e docente di Scienze storiche dell’età contemporanea all’Università di Bologna a Forlì. Dirige l’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena.