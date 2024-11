Tumore alla prostata, screening alla farmacia di Largo de’ Calboli

Screening gratuito organizzato da Forlifarma spa, che nel pomeriggio di oggi effettua il test dell’antigene prostatico specifico (Psa) alla farmacia comunale De Calboli, in Largo de’ Calboli, 1.

In questo modo Forlifarma aderisce al ’Movember’ per la prevenzione dei tumori maschili. Movember è il nome della campagna a cui Forlifarma aderisce e che dal 2003, su scala mondiale, vuole sensibilizzare la popolazione maschile sull’importanza della prevenzione dei tumori dell’apparato urogenitale. Prenotando un appuntamento allo 0543.33560, dalle 15.30 alle 19 di oggi sarà possibile recarsi in farmacia, dove un’infermiera professionista effettuerà il monitoraggio del valore ematico del Psa.