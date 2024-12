Un corso formativo per guardiaparco

Per migliorare i servizi nelle aree naturali protette, Federparchi l’associazione nazionale che rappresenta il vasto mondo di parchi, riserve ed oasi, ha istituito un programma formativo per il conseguimento dell’idoneità al ruolo di Guardiaparco Ausiliario. "Si tratta di una figura professionale con competenze tecniche e giuridiche per il supporto ausiliario temporaneo – si legge nella nota di Federparchi – ai servizi di sorveglianza di enti parco, oasi e riserve dei coordinamenti territoriali di Federparchi nelle diverse regioni italiane". Un servizio da non confondersi con i vari servizi di vigilanza volontaria (venatoria, ittica, o ambientale).

"Il personale formato per il ruolo ‘ausiliario’ – prosegue la nota – sarà dotato da Federparchi di un libretto matricolare personale, sul quale enti e organismi valideranno le attività ed i servizi a vario titolo prestati e che saranno utili ai fini del riconoscimento di titoli di preferenza e punteggio di merito per l’accesso a concorsi pubblici per il ruolo". Il prossimo corso si terrà presso il Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna e sarà articolato in due fine settimana: 6-9 febbraio e 13-16 febbraio 2025. Info: parchieriserve@gmail.com

o. b.