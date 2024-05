‘Un dè int la Ròca’: la festa gioca d’anticipo. Si parte domani con la cena rinascimentale

Brunoro II Zampeschi, quest’anno, anticipa il ritorno dalle terre di Francia. La tradizionale rievocazione rinascimentale ‘Un dè int la Ròca ad Frampul’, che solitamente si teneva a settembre, cambia periodo e si svolgerà da domani fino a domenica sempre attorno alla rocca, che fu dimora degli Zampeschi nel XVI secolo. Anche se cambia la data rimane inalterata la passione con la quale viene organizzata la manifestazione dai volontari della Pro loco di Forlimpopoli. Ricco il programma che parte domani alle 20.45, quando in piazza Pompilio sarà imbandita una cena rinascimentale con delitto. I partecipanti, oltre a gustare piatti ispirati alla gastronomia dell’epoca saranno chiamati ad aiutare niente meno che Dante Alighieri, impegnato nell’indagine all’Inferno, per scoprire chi ha ucciso Virgilio. Sono ancora disponibili posti chiamando il 347.5635534.

Al Maf, sabato e domenica, si andrà a caccia del manoscritto di Brunoro II. Le famiglie, suddivise in squadre, si sfideranno in una vera e propria caccia agli indizi, e dovranno risolvere gli enigmi racchiusi nei molti libri della biblioteca. Si potrà partecipare durante gli orari di apertura del museo. Alle 16 di sabato nella corte della Rocca prenderà il via il Mercato rinascimentale, animato da giochi dell’epoca, e si svolgerà un laboratorio di mosaico coi mattoncini rivolto ai bambini dai 9 anni, organizzato in collaborazione con Heart4Children. Partecipazione gratuita, ma prenotazione obbligatoria al numero 347-5635534.

Sempre alle ore 16, nella Chiesa dei servi, si terrà una conferenza di Lorenzo Aldini ‘Le mura di Forlimpopoli nel tempo: origini, riuso, attualità’. Alla 16,30 in piazza Pompilio aprirà i battenti l’Hostaria del Pellegrino, mentre alle ore 17 il fossato sarà animato dai ‘Giochi del Palio’: tiro alla fune, corsa con le travi, calcetto storico, lancio dell’accetta e lancio della bandiera. Alle 18,30 dal cortile della rocca partirà una visita guidata ‘alla corte di Battistina Savelli’. In serata il fossato si animerà con alcune spettacolari iniziative. Alle 21 la ‘Contesa delle Bandiere’ vedrà sfidarsi le quattro contrade della città con prove di tecnica, abilità e precisione. A seguire, intorno alle 22, andrà in scena ‘L’ascesa dell’Erede’: in un’ambientazione fantasy guerrieri di ogni religione e cultura si sfidano per decretare chi sarà il vincitore. Il programma di domenica si aprirà alle 11,30 con la celebrazione della Messa a San Ruffillo, con l’offerta dei ceri e la benedizione dei vessilli. Nel pomeriggio a partire dalle 16 si terrà nel cortile interno della rocca un laboratorio in collaborazione con Heart4Children, rivolto a bambini dai 5 ai 12 anni (max 20 posti). Partecipazione gratuita, ma prenotazione obbligatoria.

Il momento culminante scoccherà alle ore 17 con il corteo storico per accogliere il conte Brunoro II Zampeschi di ritorno dalle terre di Francia. I festeggiamenti saranno aperti da uno spettacolo di falconeria, mentre a seguire nel fossato si terranno il corteo dei doni, duelli di armati, esibizione di sbandieratori, tamburini, giullari e spettacoli di falconeria. Alle ore 18,30 si ripete la visita guidata ‘Alla corte di Battistina’. Gran finale alle ore 21 nel fossato della rocca con ‘Phoenix’, spettacolo di giocoleria con strumenti infuocati ed effetti speciali di ogni tipo. In scena ballerini, ginnasti e giocolieri che daranno vita a spettacolari esibizioni. Il programma completo su ungiornonellarocca.com. Per chi volesse prendere parte al corteo, le prove dei costumi si svolgono oggi dalle 17 alle 20 in rocca.

Matteo Bondi