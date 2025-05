"Un enorme plus per questa zona"

"Sicuramente il passaggio è diminuito, qualche disagio c’è stato, ma non possiamo lamentarci più di tanto. Noi abbiamo la fortuna di essere l’unica tabaccheria della zona e di non vendere prodotti a breve scadenza. Poi comunque chi arriva da Predappio o da Fiumana continua a passare qua davanti", spiega Enrico Giani, titolare dell’esercizio situato nella zona vicino al cantiere. Enrico sposa in pieno il progetto della tangenziale, che secondo lui migliorerà in maniera significativa la viabilità: "Sarà un gigantesco plus per quest’area. Uscire da Vecchiazzano è sempre stato complicato, soprattutto a livello del ponte e in certi orari, mentre con la tangenziale potrò arrivare in autostrada in soli dieci minuti".