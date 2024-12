Un libro per ricordare vent’anni dopo l’amico Nivola

Sono passati vent’anni dall’incidente stradale che portò via Luca Campacci, detto Nivola, agli affetti della sua famiglia e degli amici, all’età di 28 anni. In suo ricordo nacque il ‘Motoclub Nivola and the blue devil’, che ha portato avanti la memoria di Luca e il motoraduno ‘de Mont spaché’ di Capocolle, organizzato da lui pochi mesi prima della morte. Negli anni il Motoclub ha sostenuto diverse iniziative sociali sul territorio locale e non solo. Sono già passati vent’anni ma il ricordo di Luca è ancora vivo oggi nei suoi amici storici e nei nuovi amici che si sono aggiunti negli anni, coinvolti dall’ empatia coinvolgente che si vive durante le iniziative del Motoclub.

In occasione di questo anniversario è stato realizzato un libro ricordo, con racconti e aneddoti su Luca, ma che potrebbero essere quelli di tanti suoi coetanei che l’hanno conosciuto: una storia personale, ma anche una lettura di un territorio e dell’importanza dell’amicizia vera. Il libro verrà presentato questa sera alle ore 20.20 presso la Bocciofila in via Bologna 290 a Capocolle.

A seguire un brindisi e lo spettacolo comico di Enrico Zambianchi. Per informazioni sulla serata o per prenotare il libro: (Andrea) 346 8902187. L’evento è organizzato e offerto dal ‘Motoclub Nivola and the blue devil’ in collaborazione con la Polisportiva Colonna e con il Patrocinio del Comune di Bertinoro.

Matteo Bondi