Un nuovo albero fa fiorire anche la solidarietà

Niente di meglio che piantare un nuovo albero per festeggiare la primavera: in occasione della giornata internazionale delle foreste (che Coldiretti celebra in tutta Italia) Donna Impresa e il ‘tutor del verde’ Marco Rivalta dell’omonima fattoria didattica hanno donato un albero di albicocco alla scuola dell’infanzia Suore Francescane di Forlì. Circa 103 alunni dai 3 ai 5 anni hanno piantumato la giovane pianta.

Una bella iniziativa ha avuto luogo anche al Morgagni-Pierantoni, dove, in occasione della presentazione del progetto fotografico di Evelyn Poggiali ‘Un fiore per il mondo’, la fotografa ha voluto accostare i suoi scatti alla musica. L’incontro ha visto la partecipazione di tre fratellini dell’Istituto musicale Masini che hanno eseguito brani al pianoforte, chitarra e violoncello.

Diverse iniziative solidali hanno interessato la Caritas Buon Pastore che ha tenuto a ringraziare il Rotary Club di Forlì che ogni mese svolgono servizio volontario presso la mensa Buon Pastore, per la generosa donazione di un forno a microonde, una impastatrice e di materiale da cucina. Un grazie va anche all’associazione Amici dei Musei per la donazione a favore delle donne accolte nelle strutture di prima accoglienza emergenziale Caritas.

Fra le iniziative organizzate dal Soroptimist International Club Forlì per la giornata della donna c’è anche l’incontro del 23 marzo scorso dal titolo ‘Voci di donne. Racconti al femminile’: una serata interattiva di storytelling in cui si intrecciano storie, dedicate al mondo femminile.

Non solo solidarietà, ma anche divertimento: nei giorni scorsi un gruppo di forlivesi hanno visitato Roma assistendo in diretta alla trasmissione Viva Rai2! e di intrattenersi amichevolmente con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio.