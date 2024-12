Un trail running con Crinali

Domani l’associazione Crinali propone un Trail Running di livello avanzato sulle colline del paese: 18 km con 650 metri di dislivello. Fra le indicazioni da seguire, scarpe da trail running obbligatorie e riserva alimentare e d’acqua di almeno 0,5 litri. Seconda opzione: Trail Running base di 12 km e trekking di 9. Ritrovo al centro culturale Pertini di piazza Corzani alle 9. Ristoro sul percorso e possibilità di utilizzare le docce del campo sportivo. Prenotazione obbligatoria al numero 339.4010495. Costo 5 euro per i tesserati Crinali, 10 euro per i non tesserati. Al rientro è previsto un buffet. Quota da versare sul posto. Sarà possibile tesserarsi a Crinali anche il giorno stesso.