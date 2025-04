Un volo per Tbilisi. Primo decollo domani:: "Meta strategica per entrambi i Paesi"

Forlì e la Georgia, improvvisamente, sono diventati vicinissimi: da domani al Ridolfi prende il via il volo verso la sua capitale, Tbilisi, operato dalla compagnia di bandiera Georgian Airways. "Crediamo che questa nuova rotta diretta – commenta Tamaz Gaiashvili, Ceo di Georgian Airways – rappresenti un’opportunità molto interessante per i viaggiatori di entrambi i Paesi. La Georgia è famosa per la sua ospitalità, le tradizioni vinicole e la sua ricca storia; d’altra parte, Forlì è un polo chiave per il turismo medico".

I voli saranno operati una volta alla settimana, il giovedì, ma, come puntualizza Gaiashvili, "a seconda della domanda, prevediamo di aumentare la frequenza".

Il volo diretto per la Georgia, in Italia, fino ad ora era operato solo a Milano e, tra pochi giorni, si aggiungerà anche Roma. "Tbilisi – ricorda la Presidenza di F.A., società gestrice dello scalo forlivese – è la seconda capitale raggiungibile dal Ridolfi, la terza destinazione internazionale assieme a Vienna in Austria e Katowice, in Polonia e vuole favorire il reciproco interscambio e le tante opportunità di business tra i due Paesi". "Grazie a questo collegamento – prosegue F.A. – i passeggeri in partenza dal Ridolfi avranno la possibilità di scoprire una delle destinazioni più affascinanti dell’area caucasica. Quanti, invece, arriveranno a Forlì potranno apprezzare l’unicità dell’offerta e dell’accoglienza romagnola, intensificando i contatti tra le rispettive reti d’interesse: non solo in campo turistico-economico bensì in ambito sanitario e termale vista la felice collocazione di Forlì al centro di un importante distretto del benessere".

Una riflessione anche sul futuro del Ridolfi: "L’avvio del volo Tbilisi-Forlì, conferma la volontà di accrescere il numero delle rotte internazionali, soprattutto in chiave incoming-outgoing, anche in previsione di una ripresa del traffico commerciale proveniente dall’Est Europa e che attraverso Tbilisi potrà nuovamente approdare nei nostri territori".

Il volo, della durata di 4 ore, sarà operato da un CRJ 200 – B737; la partenza da Tbilisi è fissata alle 11.45, con arrivo a Forlì alle 13.50, mentre il decollo da Forlì è alle 14.50, con arrivo alle 20.35. Per informazioni e prenotazioni: https://georgian-airways.com/en