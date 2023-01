Uno sguardo di speranza all’Oratorio S. Sebastiano

‘Oltre la guerra i sogni’ è il titolo che ha unito due mostre d’arte all’Oratorio di San Sebastiano, entrambe organizzate dall’Associazione Artisti Dovadolesi con il medesimo obiettivo: superare la tristezza del momento attuale a cui hanno condotto malattie come il Covid e la presenza di una guerra funesta, e invitare invece a guardare oltre per lasciarsi avvolgere dal magico mondo dei sogni verso un futuro più sereno. La mostra attuale (la seconda in ordine di tempo) è aperta ai visitatori fino al 4 febbraio e presenta opere dei seguenti artisti dovadolesi: Corrado Catani, Foscolo Lombardi, Pier Franco Marchiando, Romano Neri, Monica Padurean, Tudor Padurean, Sandra Vaudano, Serena Venturelli, Anna Zamperini. Nella mostra sono presenti anche suggestive sculture di legno realizzate da Foscolo Lombardi. I colori e le atmosfere suggerite dai vari quadri segnano un percorso in cui l’immaginazione ha un ruolo fondamentale. La varietà degli stili, dal figurativo all’astratto, coinvolgono il visitatore e lo immergono in una sinfonia di luci e ombre in cui l’abilità manuale si fonde con la voce dei sentimenti e delle emozioni, in cui nulla è lasciato al caso, ma tutto risponde ad una precisa e coerente scelta di canoni estetici. Gli orari di apertura sono i seguenti: lunedì chiuso, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 15,30-18. Sabato e domenica: 10-12 e 15,30-18.

Rosanna Ricci