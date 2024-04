Uova sode e sfoglia: ecco tutti i vincitori. Donne, Borgo trionfa

La 58ª edizione della Sagra dell’Uovo, organizzata a Tredozio da Comune, Pro loco e i quattro Rioni Borgo, Casone, Nuovo e Piazza si è aperta il pomeriggio di Pasqua con la battitura delle uova sode fra il pubblico, un’antichissima tradizione che storicamente si svolgeva la mattina di Pasqua sul sagrato della chiesa di Ottignana, distante due km dal paese verso il Tramazzo. Con l’epoca dell’industrializzazione e l’abbandono delle campagne, la Pro loco portò la tradizione in paese, trasformando la battitura delle uova in Sagra e Palio fra i quattro rioni.

È seguito il Campionato italiano di mangiatori di uova sode, vinto dal campione in carica e autotrasportatore tredoziese Fausto Ricci del rione Piazza, che in tre minuti ha ingoiato 9 uova sode (il suo record in gioventù è di 22), seguito con 7 dal collega Davide Liverani, con 4 dal quindicenne studente tredoziese Devis D’Altro e da Leonardo Albonetti, meccanico 20nne alla Alpi di Modigliana, con sole 2.

Sullo stesso palco si è tenuta successivamente la gara delle sfogline, consistente nel tirare al mattarello una sfoglia perfetta in 8 minuti. Al primo posto si è confermato il tredoziese Gilberto Rabiti dell’agriturismo Ridiano, con una sfoglia perfetta di 111 x 111 cm, seguito da Manuela Lucatini con 98 x 112, Valentino Bassetti con 84 x 115, Natascia con 86 x 82 e, infine, molto elogiata, la forlivese di solo 9 anni Teresa che ha tirato una sfoglia di 50 per 60, "avendo come brava maestra la nonna". Alla domanda dei curiosi come si fa ad arrivare alla sfoglia perfetta, il mattarello d’oro tredoziese ha risposto: "Tirando la sfoglia da 50 anni".

Si è svolto poi il Palio Femminile dell’Uovo, con le gare del lancio delle uova, tiro al bersaglio, tiro alla fune e battaglia delle uova, lungo le sponde del fiume Tramazzo, fra le ragazze dei rioni Borgo (rosso), Casone (blu), Nuovo (bianco) e Piazza (verde). Al termine delle sfide, tutte appassionanti e seguite con entusiasmo dal pubblico che ha assistito dall’alto delle sponde del fiume, questa la classifica: le ragazze del Borgo hanno vinto con 17 punti, seguite pari merito dalle colleghe del Casone e Nuovo con 10 e infine da quelle della Piazza con 9. Giocatori, sostenitori dei quattro rioni e numeroso pubblico si sono poi trasferiti di nuovo nel campo sportivo per le premiazioni e il concerto Pasqua per la Ripartenza.

Purtroppo, a causa del maltempo, ieri pomeriggio non si è potuto disputare il Palio dell’Uovo maschile fra i quattro rioni e gli organizzatori hanno deciso di rinviare questa seconda parte della manifestazione a domenica prossima, con inizio alle 14.30.

Quinto Cappelli