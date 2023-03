Vandali in azione al parco urbano di Forlì

L'area danneggiata dai vandali nel parco urbano di Forlì

Forlì, 22 marzo 2023 - Nel corso della notte scorsa dei vandali hanno preso di mira alcune panchine del parco urbano Franco Agosto. In particolare, le panchine in cemento poste a semicerchio lungo il vialetto percorribile a piedi, non lontano dal chiosco-piadineria, sono state in parte demolite.

Non solo: con l'utilizzo di bombolette di vernice sono state tracciate scritte offensive.

Il parco urbano chiude i suoi cancelli ogni sera mezz'ora dopo il tramonto (intorno alle 23 nel periodo estivo), ma non è la prima volta che dei vandali riescono a oltrepassare le reti causando danni all'arredo urbano pubblico o ai giochi nelle aree riservate ai bambini