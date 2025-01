Vigili urbani,. Predappio torna con Meldola

L’anno nuovo ha riportato a Predappio l’autonomia della polizia municipale. Infatti, dal primo giorno di gennaio gli agenti della polizia municipale del capoluogo hanno ripreso a svolgere servizio nel territorio di competenza, cioè nei comuni di Predappio e Meldola, grazie ad una convenzione approvata negli ultimi giorni del 2024 dai rispettivi consigli comunali di Meldola e di Predappio per il funzionamento del servizio associato fra i due enti.

Spiega il sindaco di Predappio, Roberto Canali: "La convenzione del servizio associato di polizia municipale, da noi approvato all’unanimità, prevede che ognuno dei due comuni mantenga il proprio personale. Da gestire però in forma associata". Gli agenti della polizia municipale di Meldola sono 5, compresa Silvia Simoncelli, che dovrebbe diventare la responsabile, come prevede l’accordo fra i due sindaci, mentre quelli di Predappio sono 2. Il presidio resta a Predappio, in via IV Novembre, in un ufficio separato dagli altri servizi dell’Unione a 14 della Romagna Forlivese (personale, centrale unica di committenza, servizio attività produttive, Protezione civile e altri).

Che cosa cambia per i comuni e la popolazione? Risponde il sindaco Canali: "Contiamo di avere un miglior servizio sul territorio e più vicino alla gente. Anche il rapporto fra responsabile della polizia municipale e sindaci dovrebbe migliorare". Cambierà per i comuni la spesa? "Per quanto ci riguarda – risponde Canali – no, perché prima spendevamo circa 115mila euro l’anno e per il 2025 prevediamo rimanga la stessa spesa, con un servizio migliore". Conclude il primo cittadino di Predappio: "Con il passaggio della polizia municipale dall’Unione a 14 a solo due comuni, speriamo che il servizio torni ad essere più vicino alle amministrazioni locali e di conseguenza anche ai cittadini".

La decisione di cambiare il modo di svolgere il servizio di polizia municipale non più in forma associata a 14 era stata già presa da tutti i sindaci mesi fa.

Ora si tratta di approvare, entro il 2025, forme associate fra due o più comuni con interessi o territori confinanti od omogenei. Castrocaro e Terra del Sole è già con Forlì (comune uscito per primo dall’Unione alla fine del 2022). Altri comuni stanno studiando con chi e come fare nuove convenzioni. I problemi maggiori (specialmente economici) li devono affrontare i comuni più piccoli del crinale, fra cui Premilcuore, Portico e San Benedetto, Tredozio.